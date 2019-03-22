她懷孕4個月再2天結婚！因差1千元的桌菜慘被分手

2019-03-22 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友懷孕4個月，2天後將和男友登記結婚，男友卻突然說，「我們個性不適合，還是不要繼續了」，讓她一時間不知如何是好。

女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，家住台中的她，為了多和男友相處，隻身北上找工作，並住進男友家，這一年多來，和男友以及男友家人都相處融洽，原PO會自動幫忙做家事，「他媽媽知道我喜歡吃的水果也會特意去買給我吃」。

「但這一切美好的事物就在結婚前夕，崩壞了」，為了結婚事宜，男友媽媽到台中和原PO媽媽說，「她當初結婚男方的爸爸只包了一包紅包跟人到，連喜餅都是女方做來自己送，金戒指也是結婚當天跟人借」，還向原PO家人強調自己有4個兒子，「你們結的是一場婚禮，我要辦四場」，不是原PO家人要求要什麼，男友家就會同意，支出的錢都是男友父母的養老錢，原PO一聽，無奈地心想，「但我家...四個女生一個男生...沒有比較少」，雖然男友媽媽這一趟給了原PO媽媽一個下馬威，但原PO媽媽沒多說什麼，當天也談好桌錢及12禮。

男友媽媽回到台北後，再度為了禮車台數、金子有意見，男友媽媽堅持要拿以前結婚戴過的金子給原PO，稱洗過就和新的一樣，原PO覺得無所謂，沒放心上，後來原PO媽媽幫原PO去看了金子，並問原PO，男友媽媽有無帶原PO去看，和媽媽聊過後，原PO才知道「原來結婚金子要新的」，媽媽也不滿地說，「我打了全新的給他兒子，她卻要給我戴二手的，還不知道會不會給（因為有紀念價值）」。

婚禮在台中舉行，「一開始男生跟我說只有10800的菜色」，原PO媽媽、姊姊去看餐廳，得知還有11800元的菜色可以選擇，且付現可以少10%的服務費，原PO告知男友，讓男友和男友家人討論，但男友卻沒問就直接拒絕，更因為「這件事他說不結婚了」，原PO氣得跑回台中和媽媽說，媽媽打電話給男友詢問此事，並說，「肚子裡的孩子怎麼辦？」男友回應，「如果小孩她要帶，我一個月給7000，她不帶我就自己養」，通話時媽媽全程開著擴音，一旁的原PO都聽見了，「心裡好像被刀割一樣」。

當天晚上原PO打電話給男友想和好，男友堅決地表態不結婚，還向原PO謊稱，孩子一個月7000元的撫養費，是原PO媽媽要求的，這番話讓原PO聽得「心都涼了」，原PO媽媽得知氣得衝上台北，把原PO行李搬回台中，男友媽媽竟嗆，孩子出生後得歸男方，「不然就走法律途徑」，後來男友回到家，「第一件事不是找我、找我爸媽，而是逕自走去找他媽媽咬小耳朵」，原PO看到徹底死心了，「當時他的眼神，我一輩子都忘不了吧！」最後原PO以自身慘痛的經歷提醒大家，「女生要好好保護自己」。

PO文獲得上萬迴響，網友紛紛為原PO打氣，「還沒嫁就問題這麼多，那嫁了還得了」、「該高興的，妳沒嫁，女人真的別委屈求全去迎合不對的人，孩子會帶給你幸福的日子的。要堅強，加油」、「不要委屈了自己，為母則強硬起來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/