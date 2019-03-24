這週天氣變化大 氣象局一張「一週天氣四部曲」讓你秒懂

2019-03-24 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕今受東北季風持續影響，全台天氣偏濕冷，中央氣象局於「報天氣」臉書PO出一張「一週天氣四部曲」，提醒民眾這一週天氣多變，需多加注意天氣變化。

「一週天氣四部曲」圖中，首部曲表示，雖今晚到明清晨雨勢將減緩，但由於明日白天有一波鋒面通過，中部以北及東半部仍有可能出現短暫陣雨，且越往北邊降雨機率越高；至於南部方面，天氣狀況為多雲到晴，但氣溫仍偏涼。

週二（26日）來到二部曲，鋒面遠離後西半部天氣將會回穩，僅剩東半部會出現零星陣雨，各地氣溫將開始逐漸回暖。

週三（27日）、週四（28日）將來到三部曲，氣響局表示，因高壓東移至日本南方海面，台灣附近轉為偏南風，天氣將穩定晴朗，溫度明顯回升，中午甚至會有熱的感覺出現。

週五（29日）後將是四部曲，氣象局指出，據現有資料研判，將會有另一波鋒面及東北季風南下，

該鋒面伴隨的水氣多，各地降雨機率恐會提高，再加上東北季風增強，北部及東北部氣溫會下降轉涼。

週六（30日）鋒面遠離後各地雨勢將會趨緩，不過天氣仍偏涼，氣象局提醒民眾，這週天氣變化大，須多加留意天氣變化，做好防雨及保暖工作。

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