今天更濕更涼！北部低溫僅15度 各地降雨機率增

2019-03-23 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）各地降雨機率提高，氣溫也會再下降，北部清晨低溫約15、16度，其他地方則約17至19度。

氣象局表示，今天隨著華南雲系東移，水氣將明顯增多，各地降雨機率提高，轉為有局部短暫陣雨的天氣，上半天西半部雨勢較為明顯，而東北部則是整天降雨機率都偏高，下半天花東降雨也將明顯起來。

溫度方面，清晨低溫北台灣約15、16度，其他地方則在17到19度，白天高溫除高屏降幅較小仍有26、27度外，其他地方都會有明顯的下降，北台灣高溫約16到18度，而中部及台南、花蓮、台東則在20到23度。

氣象局預估，週日（24日）清晨東北季風影響，天氣仍偏涼、冷，北台灣低溫只有14、15度，其他地方約16到18度，白天雖然東北季風稍減弱，但溫度回升幅度還不多，北台灣仍然偏涼。至於降雨則有機會減少，剩下北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一、下週二（25日、26日）鋒面通過，雨區在下週一較廣，中部以北、東半部地區及南部山區都有局部短暫陣雨，只有南部平地降雨機率較低，下週二雨區減少，剩下北部及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，至於溫度方面則會逐日回升。

空氣品質部分，23日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖、馬祖、金門地區為「良好」等級；竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

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