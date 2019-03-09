3縣市大雨特報 今溫度回升、明冷氣團又來襲

2019-03-09 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（9）日受到鋒面影響，整個週末全台有雨，氣象局於基隆市、新北市、台中市發布大雨特報。溫度方面，各地氣溫明顯回升。

氣象局表示，今天受到鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。溫度方面，中部以北及宜花高溫約21到24度，南部及台東約25到28度，低溫方面，中部以北及東北部約15至17度，其他地區約18、19度，早晚、下雨時較涼。

氣象局預估，週日（10日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，且各地都有陣雨，尤其中部以北及東北部降雨時間較長、雨勢也較明顯，有局部大雨發生的機率，並可能出現打雷的現象。

下週一（11日）至下週二（12日）清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也較冷。下週一水氣開始減少，逐漸轉為乾冷的天氣型態，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

空氣品質方面，9日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏空品區位於下風處，風速稍弱且降雨情況較不明顯，及金門受中國東南沿海污染影響，局部時段仍可達橘色提醒等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 22 18 ~ 24 20 ~ 28 18 ~ 25

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