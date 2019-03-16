週末各地陽光露臉！白天回溫中南部達28度

2019-03-16 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）清晨受東北季風影響，北台灣低溫僅有15、16度，其他地區約17到20度，白天氣溫回升，各地大多為陽光露臉的天氣。

氣象局表示，今天白天東北季風減弱，氣溫回升，預計北部及東半部高溫可以來到22至23度，中南部約25至28度，中南部日夜溫差較大。天氣方面則是屬於偏乾的型態，各地大多為陽光露臉的天氣，僅僅只有東半部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星短暫陣雨。

氣象局預估，週日（17日）氣溫持續回升，北部及宜花高溫約24、25度，中南部及台東約27至29度，感受溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，氣溫約16至19度。各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星陣雨。

下週一、下週二（18日、19日）微弱鋒面掠過北部近海，北部及東半部可能有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率稍微提高，大致上以多雲天氣為主。氣溫方面，北台灣略降至23、24度，中南部及花東仍有26至29度左右的高溫。

空氣品質方面，16日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部以南位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 19 18 ~ 26 21 ~ 25 14 ~ 19

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