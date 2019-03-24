明明沒下農藥卻檢出殘留？ 小農吐苦水...

2019-03-24 14:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕不少投入有機生產的農友，常遇到明明沒用農藥，卻檢出農藥殘留；或者使用同一批原料，上次未檢出農藥，這次檢驗卻有殘留情形，3月29日舉行的IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會將會一一為有機農友解惑。由於現場名額都已額滿，新北市政府農業局將在臉書「綠色生活館」全程直播整日課程。

新北市政府農業局承辦IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會，將請到Naturland德國有機農業協會的國際開發經理Marco Schluter與SGS台灣檢驗科技股份有限公司國際驗證部副總裁黃世忠，為農民解答上述常見的疑惑，分享台灣與德國兩地的實務經驗，讓生產者了解唯有供應安全的農產品，才能跟上農業永續發展的國際趨勢。

主辦單位表示，兩位講者都有協助農友通過認證與檢驗的豐富經驗；Schluter協助各種小型農戶釐清歐盟境內外不同國家的銷售檢驗規定，輔導農民取得國際驗證後出口；SGS台灣檢驗科技股份有限公司為台灣最大的國際食品檢驗與驗證單位，網路平台「SGS安心資訊平台」給用心落實自主檢測把關的廠商使用，揭露通過SGS農藥殘留檢測的結果，也協助農民釐清不同國家或區域對農產品所須符合的衛生標準等資訊。

主辦單位表示，研討會結束後，將有兩天參訪時間，帶領50位國內外青年論壇學員到台灣各地觀察有機農業現場，SGS台灣也邀請學員參訪該公司在北區的食品檢驗實驗室，並捐出「374項多重農藥殘留檢驗套組」20次檢驗名額給青年論壇的台灣學員，若檢驗成果合乎台灣衛生標準，青農同樣可以免費申請刊登在SGS安心平台露出。

IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會還有多位國際與台灣有機農業領域講者，分享從生產到通路、農法到政策端的多元觀點，相關議程與講者名單可上活動網站：https://toaf.kktix.cc/events/4thifoamasia，或洽亞青有機論壇辦公室（02）29647950。

新北市政府農業局承辦IFOAM Asia亞洲有機青年論壇國際研討會，將為有機農友或有意投入的解答檢驗的疑難雜症。（新北市農業局提供）

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