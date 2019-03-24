獨家》管中閔稱建中生每年18％出國 真實數據不到3％

2019-03-24 11:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔昨在校務會議上報告，直言建國中學每年都有15％到18％的人選擇出國深造，感到「可怕警訊」；但教育部統計，建中畢業生去年出國實際人數僅32人，占比不到3％，研判管恐將申請人數與出國人數搞混。

台大校長管中閔昨主持校務會議，談到國內大學招生困境，直言每年建中都有15%至18%的人選擇出國深造，北一女學生出國比率也超過5%，認為是可怕警訊，不能坐以待斃，將增「希望入學」名額，設立「傅鐘獎學金」60名減免學雜費等，籌建新宿舍等來吸引優秀學子念台大。

真實情況並不如管所說的誇張，教育部高教司長朱俊彰統計，建中去年1072人畢業，實際出國的人數僅32人，佔總體比例不到3％，推測管的數字可能誤認「申請出國人數」，申請人數一定比較多，但是否真的錄取海外學校？以及同時錄取國內外學校後的選擇等，都是變數，官方最終仍以實際出國人數為主。

朱俊彰分析，去年建中生赴海外，美國12人最多，接著是香港11人，新加坡4人，英國3人，去中國則有2人；而在傳統高中名校裡，去年以台北市師大附中最多有62人（畢業生899人）達占比6.3％，北一女中則有57人（畢業生917人）也達占比6.2％，皆赴香港、美國、中國等為大宗。

「其實私立高中出國念書者也是大宗！」朱俊彰解釋，部分私立學校如康橋中學、華盛頓中學、常春藤雙語中學等，因設立國際部，採全英語教學，是俗稱的「貴族學校」，專門要讓學子高中畢業後赴歐美念書；另駐外、海歸及台商子女常就讀的竹科實中等，也有不少學子畢業後出國。

朱俊彰認為，國內高中學子出國人數，確實隨著高教國際化市場」，而逐年上升，但去年總高中生約24萬多人，僅2142人出國，占比不到1％，數字有攀升，但並非外界擔憂，非所有優秀學子都往外跑，仍在常態範圍內，國內一方面給「打國際盃」學校更多資源，也會改變教學環境，提供更多創新作法，拓展視野、加強產學合作，把學生留在台灣、提供更好職涯規劃，相信學子未必一定要出國才能有好發展。

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