首度主持台大校務會議 40分鐘澄清秀／學代追關鍵疑點 管中閔一推三不知

2019-03-24

〔記者林曉雲／台北報導〕台大昨天召開校務會議，是管中閔在爭議聲中上任校長後，首度面對師生代表，不過管利用擔任主席優勢，花四十分鐘作個人澄清，對未揭露兼職台灣大獨董、未和遴選委員台灣大副董蔡明興利益迴避，他以沒有隱瞞、和蔡無私人接觸，輕輕帶過，至於赴中兼職、選校長配票、拉票等關鍵疑點，則推說不知。台大研究生協會會長許瑞福會後不滿表示：「管校長裝無辜、說明不合理，無法令人信服！」

裝無辜、說明不合理

學生批無法令人信服

管中閔前年參加校長遴選，身陷多項爭議，包含任台灣大獨董資訊未揭露、和校長遴選委員蔡明興未利益迴避、不法兼職、涉違學術倫理等，引發社會各界、台大師生、立法院、監察院質疑。

兼職台灣大獨董未揭露

管辯學校、市場、民眾都知

昨天校務會議上，管在工作報告後，開始對「台大校長遴選與風波」進行個人澄清。管中閔聲稱，外界抨擊他未揭露兼職台灣大獨董資訊部分，「學校知道、市場知道、民眾知道」，他未寫入被推薦表格是因為自認和校長一職無關，提供的是學術履歷。不過師生質疑，被推薦表格明白要求說明兼職情況，管此說法是故意隱匿。

學生代表也追問，管稱學校知道他兼職台灣大獨董，但學校知道不等於管沒有違法，管中閔在五月送出兼職簽辦表，六月就提前上任獨董和薪酬委員等職，台大校方十月才發公文同意，管兼職涉偷跑，和遴選委員、前台灣大副董蔡明興之間有利益未迴避爭議。

管中閔承認他的確是先上任獨董，台大才發公文，但強調符合學校過往作法。他也說明他和蔡明興除了在董事會碰面，沒有任何私下接觸，蔡在遴委會發言內容為何，沒有人告訴他，他還稱事後回溯為實務作法。

選校長配票表曝光

管稱不知情也沒有拜票

對於網路出現管選校長的配票表，管中閔說他沒有拜票，但學生會長吳奕柔質疑，配票單的真實度很高，因為前學生會長林彥廷確曾收到幫管助選的遴委邀請吃早餐，不管是管陣營或管的伙伴所做，管都不能以自己不知情推託。台大校長遴選發生拉票或配票，她覺得非常可恥，請管要給大家明確的答案。

管則以「沒有參與、不知道」回應，他承認有看到流傳的配票單，稱有些真實，有些匪夷所思。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/