喊話要台大說清楚遴選爭議 學生會長：看管校長的誠意

2019-03-23 09:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今早召開校務會議，管中閔上任校長之後，首度主持校務會議面對全校師生代表。校務會議學生代表、台大學生會會長吳奕柔受訪表示，校長遴選爭議迄今已500多天，對於監察院彈劾報告，管中閔身為台大的大家長，有義務說明清楚，教育部要求台大提出的檢討報告，亦應讓台大師生了解，一切就看管校長的誠意。

吳奕柔表示，教育部要求台大3個月內提檢討報告，期限到3月25日，檢討是否用心？包括哪些內容？對於校長候選人或委員的利益迴避等爭議，是否有所檢討等等，學生會仍未看到檢討報告，而面對各界所有爭議，管中閔身為台大的大家長，至少要針對被監察院彈劾的內容，向全校師生說明清楚，學生代表在會中將提問或提案，一切看管校長的誠意。

吳奕柔表示，管中閔上任校長雖有針對學生議題和學生面對面溝通，但對於校長遴選爭議仍未有任何回應。她也認為，成大、文大和台大一樣有校長爭議，教育部應該要針對校長遴選作出檢討改進。

校務會議代表、台大機械系教授陳炳煇受訪表示，所有的事情都應該要透明公開，他認為台大校務會議也應該要直播，立法院都可以直播，想不出來台大為什麼不可以直播？況且台大是大學龍頭，為使社會各界對台灣最好的大學有所信任，大學自主最重要的原則就是要透明公開，管中閔身為台大領導人，應該要以德服人，誠信最重要，如此才能讓老師信服管校長的誠信，否則紛爭永遠無法解決。

管中閔步入會場面對媒體訪問，僅說：「謝謝大家。」

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