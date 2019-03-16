管中閔盼台灣菁英以台大為志向 別流去國外

2019-03-16 13:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今舉辦杜鵑花節暨學系與社團博覽會，校長管中閔致詞指出，未來強調人才培育，推動未來大學改革，強化國際連結，將針對弱勢與菁英採雙軌制，除培育弱勢在台大茁壯，也同時想辦法爭取台灣菁英，繼續以台大為志向，不要流入國外。

台大表示，一年一度的杜鵑花節暨學系及社團博覽會，將舉辦一系列校園導覽、手作體驗、趣玩農場等活動，過去吸引全台數以千計的高中學生及家長來訪，可藉此了解台大各學系的詳盡資訊，學生社團亦在廣場等地展現文藝素質、課外活力等。

台大校長管中閔上午與會致詞，認為杜鵑花節可讓更多人用不同角度認識台大，了解台大不只是一群只會念書的學生、只會研究的老師，也提到台大近年來經歷很多事，未來特別希望強調人才培育，推動未來大學的改革，並強化國際化連結等。

管中閔還說，尤其人才培育上招攬更優秀學生，並在招生上雙軌進行，採照顧弱勢及爭取菁英，積極鼓勵弱勢生在台大成長茁壯，找到自己不一樣的未來，同時想辦法爭取台灣菁英，繼續以台大為志向，不會流入國外，重申台大不會只注重學校排名，或只關心自己學校做什麼事，一定會跟社會連繫、為台灣培育更好的人才。

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