管中閔稱選校長是「被推入火坑」 吳瑞北怒了！

2019-03-23 13:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校務會議今早召開，校長管中閔利用擔任會議主席之便，提出校長遴選與風波說明，並指他在2017年9月17日參與台大校長遴選，是被推入火坑的日子，還要大家記住這個日子。校務會議代表、校長候選人的台大電機系教授吳瑞北在會中發言質疑，指校務會議程序委員會不知道管中閔要利用校務會議做個人澄清，還用了40分鐘澄清，並指台大是火坑，難道台大教授都在火坑中嗎？他非常不以為然。

吳瑞北表示，管中閔用40分鐘做個人澄清說明，但校務會議有事先排定議程，程序委員會不知道管校長要做個人澄清，管又指他參選台大校長是跳火坑，他不以為然，台大如果是火坑，難道台大老師都在火坑裡？管校長怎能把台大視為火坑？他認為台大校長是榮譽職位，不是火坑，參選校長應該是要把自己奉獻給台大，他也建議管中閔要澄清就找公正主持人、召開記者會，台大不只有校務會議代表，還有很多師生和校友，利用擔任校務會議主席的優勢做個人說明，並不公平。

校務會議代表、台大應力所教授王立昇表示，遴選制度是大學法規定，台大身為校長遴選的受害者，這次校長遴選是否有違背學術自由精神，校長遴選資訊的揭露問題、迴避問題等，教育部和台大在遴選過程中的定位等，他認為台大應該要成立檢討委員會，去年臨時校務會議也提過要成立檢討委員，因當時尚在遴選中被擱置，現在遴選已完成，管中閔上任校長應該要成立檢討委員會全面檢討。

管中閔回應，台大校方也在寫教育部要求的檢討報告，教育部正在研修大學法，到時看台大檢討小組如何組成。

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