03/24 各報重點新聞一覽

2019-03-24 06:31

自由時報

韓國瑜接連進港、澳中聯辦// 蔡：中國製造一國兩制氛圍

高雄市長韓國瑜訪問香港、澳門，接連兩天密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應，正在帛琉訪問的蔡英文總統昨日對此回應，中聯辦是中國在香港實施一國兩制的機構，安排韓市長去這個機構拜訪，很難排除是在製造一國兩制的氛圍，「不清楚韓市長有沒有這樣的警覺」。

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最後據點攻破 IS滅亡了

美國支持的敘利亞反政府武裝勢力「敘利亞民主力量」（SDF）23日指稱，已攻克「伊斯蘭國」（IS）的敘國東部最後據點巴古斯（Baghouz）村，IS建立的「哈里發國」被完全消滅。等待這個好消息的美國總統川普22日就已在佛州迫不及待宣告，IS「（滅亡的）時候終於到了」。白宮發言人桑德絲說，川普是在飛機上聽取五角大廈的簡報，她也說，哈里發國「百分之百滅亡」。

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夜店鬥毆 警霸氣壓制抓人

台中市西屯區「MUSE」夜店昨凌晨發生鬥毆，幾名爛醉酒客與夜店安管起衝突，從店內打到店外，還有人不斷高喊：「打啦、打啦！」警方趕來噴辣椒水壓制滋事者，轄區派出所長也當場上台強勢告誡：「警方絕不容許向公權力挑戰。」帶走8名包括酒客及安管在內的滋事男女究辦。

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蘋果日報

變調 韓國瑜又見澳門中聯辦高官 蔡英文批製造一國兩制氛圍

自稱政治0分、經濟100分的高雄市長韓國瑜，繼前夜密會香港中聯辦主任王志民，引發台港兩地批評後，昨不顧國內質疑聲浪，又與澳門中聯辦主任傅自應會面，並在澳門中聯辦招待所「新竹苑」共進晚餐，由於中國領導人習近平、江澤民等人均曾在新竹苑下榻，顯見北京方面對韓的重視。針對韓國瑜密會中聯辦官員，人在帛琉訪問的總統蔡英文，昨憂心此舉恐製造「一國兩制」的氛圍。

失最後據點 IS被殲滅 終結4年半反恐 首腦仍下落不明

曾令舉世聞風喪膽的恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS），終於喪失在世界地圖上的最後一塊根據地！與IS鏖戰多年的庫德族武裝團體「敘利亞民主力量」昨宣布，「（IS最後的根據地）巴古斯村已經被解放，對抗IS的軍事勝利已經完成。」儘管如此，IS的勢力並未完全消滅，IS的支持者仍可能在世界各地隨時發動攻擊，IS首腦巴格達迪的下落也仍然不明。

聯合報

吳敦義：徵召韓國瑜領表 黨內已漸有共識

國民黨將在4月中旬正式啟動總統初選提名作業，針對基層焦慮高雄市長韓國瑜能否代表參選總統，國民黨主席吳敦義昨天證實，確有徵召韓國瑜領表參加黨內總統初選的規畫。吳敦義表示，黨內已逐漸有共識，可能採取徵召方式，對方被動接受徵召，參加提名初選機制的領表，然後參與總統初選。

優秀高中生出走「可怕的警訊」 管中閔：我們不能坐以待斃

國內優秀高中生紛出走，去年建中畢業生到國外念書人數倍增、北一女也增加5成。台大校長管中閔昨憂心表示，建中已有1成多學生出國念書，是非常可怕的警訊，「我們不能坐以待斃」，台大新學年將增設新生及補助出國交換的獎學金，同時將新建學生宿舍，盼能留住更多本地優秀學生。

中國時報

徵召領表初選 吳鬆口漸有共識 韓選總統 腳步近了

2020大選逼近，面對黨內「拱韓」聲浪不減，傳國民黨4月中啟動初選提名作業，將以「徵召領表」方式，讓高雄市長韓國瑜「被動」投入黨內初選。國民黨主席吳敦義昨受訪表示，黨內漸有共識，可能採徵召方式，「對方」被動接受徵召、參加提名初選機制的領表，然後參與初選，這樣最符公道原則，現在也是各方較贊同的方式。

營運成本9年未調 業者吃不消 公路客運喊漲 票價貴2成

公路客運票價喊漲！由於客運成本2010年至今已9年未檢討，業者不滿油價上漲、基本工資增加，經營壓力越來越大，去年7月由客運公會向交通部公路總局提出票價檢討，要求將基本運價一口氣調漲30％。經公總初審後，漲幅調為15％至20％，依此推算，起跳價可能由25元調整至30元，接下來要由運輸研究所精算，交通部核定後實施。

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