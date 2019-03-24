夜店鬥毆 警霸氣壓制抓人

2019-03-24

〔記者許國楨、黃敦硯／綜合報導〕台中市西屯區「MUSE」夜店昨凌晨發生鬥毆，幾名爛醉酒客與夜店安管起衝突，從店內打到店外，還有人不斷高喊：「打啦、打啦！」警方趕來噴辣椒水壓制滋事者，轄區派出所長也當場上台強勢告誡：「警方絕不容許向公權力挑戰。」帶走八名包括酒客及安管在內的滋事男女究辦。

蘇揆拚治安 特定行業滋事零容忍

行政院長蘇貞昌宣示全力「拚治安」，警政署指示全國警方對於特定行業要加強查察任何不法，並對滋事行為「零容忍」及「臨檢無期限」，各地警方全部動起來，一旦轄內發生鬥毆滋事，即強勢壓制，逮捕究辦。

面對政府拚治安的決心，仍有「白目者」不信邪地在夜店製造騷亂。警方調查，昨天凌晨兩點多，MUSE夜店有四名在一樓舞池喝酒作樂的酒客，欲上二樓找人敬酒，安管人員見四人喝醉，拒絕讓他們上樓，四人不滿與安管起衝突。

酒客咆哮襲警 辣椒水一噴變俗辣

轄區第六警分局獲報啟動快打部隊，由市政派出所長謝俊雄帶隊趕抵，發現門口仍有多名男女衝突，以優勢警力將雙方隔離，未料其中一對氣焰囂張的姊弟檔無視公權力，持續咆哮還攻擊員警，但不敵警方祭出的辣椒水，秒變「俗辣」遭壓制。

警方控制夜店外衝突後，隨即進入店內臨檢，過程中許多酒客依然嘻笑喧嘩，遭警大聲訓斥：「現在臨檢，就看各位什麼時候要保持安靜！」台上ＤＪ見苗頭不對，拿起麥克風說：「閉嘴啦、不講話會死唷！」

所長站上舞台告誡 個個都變乖

所長謝俊雄此時站上舞台，拿著麥克風對店內酒客大喊不得吵鬧，要所有人拿出證件受檢，他當場霸氣告誡：「絕對不准有酒後駕車、藉機滋事行為，不容許向公權力挑戰；任何危害社會秩序脫序行為，警方絕對依法嚴懲，絕不寬貸。」謝所長一番約制宣告，店內眾人個個「變乖」。

警方共逮捕八名滋事者，將涉嫌攻擊員警的二十一歲、二十歲張姓姊弟檔依妨害公務罪送辦，另有兩名參與鬥毆酒客、夜店蕭姓副店長和三名安管，被依違反社會秩序維護法究辦。

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