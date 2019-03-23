嫌妻子吵丈夫裝聾作啞62年？ 網友爆：根本是假新聞阿！

2019-03-23 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕有台灣媒體報導，美國康乃狄克州1位84歲老翁因為嫌妻子聒噪，因此裝聾作啞62年，他的妻子最近才發現自己被騙，憤而向法院訴請離婚。不過，該篇報導被批踢踢網友LionKing指出，「根本是假新聞阿！」

網友LionKing表示，媒體引述的消息來源「世界新聞日報（World News Daily Report）」，是一個專門寫搞笑假新聞的網站。網站上的LOGO就寫了，「where facts dont matter（不在意真相在哪）」。而媒體引用的照片，其實是美國佛州的地產大亨，而他的太太因為懷疑先生外遇，才向法院訴請離婚。網友LionKing怒批「真是自甘墮落」，「連這種最基本的3分鐘可以做的查證都不做就發稿」。

根據英文版維基百科詞條開宗明義解釋，「世界新聞日報是一個諷刺性假新聞網站」。

世界新聞日報的免責聲明如下，「世界新聞日報對旗下新聞的諷刺性及其虛構性負有完全的責任。本站文章中出現的所有人物，即使是基於真實人物的文章，也完全是虛構的，文章若與任何人，無論是生者、死者或亡靈之間，有任何相似都純屬奇蹟。」

假新聞出處-世界新聞日報

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