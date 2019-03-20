藍委質疑用標案養網軍 農委會：以官方名稱釐清假消息

2019-03-20

〔記者林良昇、簡惠茹／台北報導〕農委會公開招標徵求專業編輯以回應農業錯假訊息、說明農業政策措施，國民黨立委陳宜民、曾銘宗質疑，農委會以此標案「養網軍」，農委會反駁是以官方名稱回應及釐清假消息，絕非匿名網軍。

立院國民黨團昨召開記者會，批農委會隱匿媒體採購案相關報告，若不交代清楚，將狀告監察院。

陳宜民指出，農委會一○六年度新農業政策多元傳播案有兩個標案，內容提及要做網路及與網軍類似情事。他要求農委會提供結案報告，農委會起初以事涉廠商智慧財產權為由拒絕，遭質疑後改稱是內部會議決定不提供資料。

曾銘宗質疑，農委會一○八年度行銷相關徵求書標案，經費是一四五○萬元，但該筆經費在農委會一○八年度預算中竟找不到。

農委會強調，委員索取的標案採購資料，三月十三日已提供，但委員辦公室不滿意，一直要求交出養網軍的資料，但那種資料根本不存在。未來製作物與回應內容都會出示機關名稱，絕不是匿名網軍。

農委會表示，希望各界能回歸關心「假訊息」危害台灣農業的根本問題，政府的正確資訊須拓展到更多網路社群管道。

學者肯定農委會主動闢謠

台大農藝學系名譽教授郭華仁表示，最近網路及媒體有諸多「假消息」對農民造成很多傷害，農委會如果沒有因應對策，才是失職。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲也表示，政府部門主動在網路上提供正確及專業、多元的資訊，委託給其他民間機構是可行的做法，尤其是公開具名、讓讀者知道訊息來源可作判讀，與所謂匿名網軍根本不同。

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