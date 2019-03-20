總統：假消息威脅民主 資安即國安

2019-03-20

〔記者黃佩君、李欣芳、高嘉和／台北報導〕二○一九資安大會昨揭幕，總統蔡英文致詞再強調「資安就是國安」，是政府積極推動的施政重點。她說，數位化已是不可逆轉的趨勢，但也帶來駭客攻擊、網路詐騙及散播假消息等挑戰，不僅造成社會治安危害，更可能威脅台灣的民主發展與國家安全；解決資安難題最簡單的藥方，就是將「資安拉高到國安層級」。

蔡英文說，因應挑戰，行政院前年開始推動「國家資安發展方案」，此外，針對關鍵基礎設施的防護做出應對措施，「資通安全管理法」終於完成立法，今年一月上路，要讓台灣的資安防護網有法源依據。

蔡英文更宣布，未來將成立「資安研訓院」，加強培育人才研發及防衛能量，並協助資安產業輸出國際，讓世界更看到台灣在資安的貢獻，「維護資安是不能孤軍奮戰的」。

但民進黨立委鄭寶清日前在立院質詢提出警告，捷運、台鐵及高鐵無線網路服務得標業者台灣迅聯通信公司，與中國京信通信是同一公司，令人憂心國內主要捷運系統等無線網路標案疑被中資入侵。

投審會查台灣迅聯有無中資

行政院昨表示，初步清查捷運等無線網路案並未使用中資設備；而台灣迅聯通信是經濟部投審會於二○一一年二月核准外資新加坡在台設立的分公司，非屬中資，但將速請經濟部再釐清。

投審會則表示，台灣迅聯通信當初是以新加坡商名義申請送審，也要求其上層公司Speedlink Telecom （Singapore）Pte. Ltd.的股東出具證明，確認無中國戶籍，因此核准來台設公司。但近期將要求該公司再說明，並請國安局、調查局協助調查，若查出確有中資持股第三地公司逾三成股權，或是取得實質經營控制權，將依法開罰十二到六十萬元，並須撤資。

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