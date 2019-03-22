暖冬旱災蒜頭變龍眼！陳吉仲勘災 農民抗議進口蒜頭

2019-03-22 15:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕暖冬旱災蒜頭變龍眼！

農委會主委陳吉仲今天到雲林勘查蒜頭災損，農民現場抗議蒜頭採收期還在進口，雲林縣長張麗善替農民爭取現金救助外再補助種蒜並盼開放農業外勞，陳吉仲當場指示，請縣府以鄉鎮為單位速報災損，預計下星期動用預備金撥款，讓農民能早一點領到救助金。

受暖冬旱災影響今年期蒜頭結球小，農民戲稱只有龍眼大，有鑑於雲林蒜頭佔全國總產量9成，溼蒜每台斤產地價格20至30元間，品質良莠不齊造成價差很大，陳吉仲今天到產地了解採收情形及受暖冬災損程度，農民紛紛反映正值採收蒜頭蒜球小、品質不佳，產量銳減。

種了2甲地蒜頭的林有承，往年每分地可收成3000至3500台斤，今年4分地總共只收3900台斤，讓他欲哭無淚，虎尾鎮民代表周世龍也種了2甲，收成只剩往年的1/3，看到政府還在開放進口埃及、阿根廷的蒜頭，讓農民人人大罵，要求收成期不准進口，應在每年10月以後才准開放。

農民李奇璋面對數十年來最嚴重的暖冬旱災深感無奈與無助，陳吉仲除關心他的收成，也鼓勵大家加入農業保險，才能應付極端氣候下農作物可能遇上的災損問題，自助才有人助，至於進口蒜頭是貿易商作為，非農委會單一權責，農委會已要求進口業者不得影響或壟斷國內蒜價，否則將採取強硬措施。

陳吉仲以雲林已列現金救助要求雲林縣府以一鄉鎮為一單位先申報，加速作業，農委會下週就可以預備金發放，讓農民先領到錢，至於後續肥料補助等產業輔導措施也會積極進行，另再研擬蒜種補助，至於農委會進行雲林以南等8縣市缺工問題，會再整體檢討，加強推動機械化，推廣農業服務團等解決季節性缺工、及農業外勞部份。

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