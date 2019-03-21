「春分」好熱！台北32.5度創19年來紀錄 高雄今飆35.9度

2019-03-21 16:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是24節氣的「春分」，但全台一片暖烘烘，中央氣象局觀測，全台最高溫發生在高雄月眉35.9度，其次是屏東山地門35.1度和台南玉井34.9度，台北也飆出32.5度，創下2000年以來春分的最高溫紀錄，打破2015年31.5度的紀錄。

預報員陳伊秀今天表示，好天氣只到今天，明天鋒面通過、東北季風增強，北台灣水氣增多，包括中部以北、東半部和南部山區降雨機率提高，雨勢將一路持續到週六。氣溫方面，北台灣白天高溫僅剩21、22度，中南部、東台灣較不受影響，高溫都有25~29度。

週日到下週二白天冷空氣減弱，僅迎風面北部、東半部和中南部山區會有局部降雨，中南部平地以多雲到晴為主，北台灣高溫可上看23度，其他高溫仍維持在25到29度。

氣象局預估，下週三北台灣明顯回溫，天氣更為穩定，北部高溫約24、25度，中部高溫可以到27度，南部上看31度。

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