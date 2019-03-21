薑母鴨、火龍果變法式料理 科大生奪法國米爾特別獎

2019-03-21 12:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣薑母鴨、火龍果也跟法式料理擦出火花，征服法國國際評審味蕾！台北城市科技大學陳芃璟、林詣宸2人遠赴法國參加「2019法國米爾國際美食挑戰賽」，成功奪下最佳點心特別獎，讓台灣飲食文化驚艷世界。

城市科大表示，該賽事有全球12國年輕學子參賽，挑戰規則要2人一組，將法國餅乾、香檳、鴨、南瓜四樣食材融入主菜與甜點，在3個半小時內做出6盤作品；校內由餐管系陳芃璟、烘焙學程林詣宸組隊出征，19日凌晨傳回捷報，拿下該賽事「團隊最佳點心」特別獎。

其中，林詣宸作品「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，烘烤36片薄僅0.1公分的脆餅，好裝飾成蝴蝶飛舞樣貌，食材更特別選用台灣的白桃、柳橙與火龍果等水果入味，品嘗時前味散發蜜桃清香，中段帶出覆盆子的酸味，後味則富含檸檬、柳橙酸中帶甜的美妙滋味。

而陳芃璟則推出「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」，以國產的薑母鴨腿配法式鴨胸做出法式風味，其中最特別的是薑母鴨醬汁，用油炒麵糊，加入薑母鴨湯汁，再加入米酒濃縮，最後離火加入鮮奶油、奶油乳化，成功征服法國國家等級評審的挑剔味蕾。

帶隊的餐管系教授吳東寶認為，2人出征展現零失誤的專業能力，讓法國擁有崇高地位「MOF」（經法國總統授勳之最佳工藝師）級評審都豎起大姆指比讚，更把台灣料理推向國際舞台，讓世界更多人瞭解到台灣精細的飲食文化。

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