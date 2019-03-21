日本探測小行星龍宮 確認地表岩石存在水

2019-03-21 03:29

〔中央社〕日本宇宙航空研究開發機構等研究團隊指出，日本「隼鳥2號」持續探測中的小行星「龍宮」，上空觀測結果確認地表岩石存在水，但並非液態或冰狀態的水，而是存在含水礦物中。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和東京大學、名古屋大學、會津大學等研究團隊，花費2個月時間分析從小行星龍宮反射至隼鳥2號的紅外線，調查岩石的組成成分。結果呈現岩石中存在水成分特徵的反應。

但水並非液體或冰狀態，而是存在於岩石中，這類岩石稱為含水礦物。研究團隊宣布，確認小行星龍宮表面有水成分，存在於含水礦物中。

隼鳥2號上個月曾登陸小行星並成功採取岩石樣本，藉由攜回地球進行分析，可望成為搞清楚生命不可或缺的水和有機物到底來自何處的線索。此外，據信小行星龍宮是由天體間衝突碰撞產生的碎片再度集結所誕生，根源很可能是位於火星和木星間小行星帶的小行星波蘭星（Polona）或小行星495（495 Eulalia）。

研究團隊成員、會津大學副教授北里宏平表示：「藉由2020年分析隼鳥2號攜回地球的岩石，可望搞清楚更多事實，對於探測任務成功，充滿期待。」

美國「科學雜誌」（Science）網路版於20日刊登這項研究成果。含有水成分的含水礦物，成為小行星上存在水的證據。但龍宮表面並非存在我們日常所見到的液體或冰。

水分子是H2O，由兩個氫原子和一個氧原子組成，在龍宮上，化學變化改變組成，變成只有一個氫原子，也就是以氫氧基OH狀態存在岩石中，這類岩石稱為含水礦物。

隼鳥2號於去年6月飛抵小行星後，研究團隊花兩個月時間，分析來自龍宮的紅外線，調查90%以上地表岩石的組成。結果出現特定波長紅外線吸收的顯著數據，這些數據是地表岩石存在OH時會出現的特徵。此外，根據截至目前調查，據信龍宮的岩石也含有碳成分有機物。

探測小行星上是否有水或有機物，目的是要驗證生命誕生學說之一，即小行星等天體衝撞地球，為地球帶來水和有機物。藉由詳細調查探測器攜回地球的小行星岩石，針對生命不可或缺的水和有機物到底從何而來、生命如何演化，甚至地球以外星體是否可能存在生命等研究進展，可望獲得重大線索。

共同社報導，研究團隊利用能判定所含物質的近紅外光譜分析儀觀測龍宮表面，起初未能確認有水，但仔細分析後發現，包含氫氧結合水成份礦物「含水礦物」雖然量較少，但廣泛分佈在龍宮上。

負責分析的北里宏平說：「預測有水，把龍宮選為目的地，沒有錯。我放心了。」

水中含有同樣是氫但重量不同的同位素。研究團隊將分析帶回的岩石，如果同位素比例與地球的水相同，那麼小行星為地球帶來水的可能性將增大。此外還期待岩石內有也被稱為生命原料的有機物。

美國國家航空暨太空總署（NASA）去年12月宣布，計畫從小行星「貝努」（Bennu）攜回岩石的美國探測器「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx），也透過在貝努上空觀測，確認了含水礦物。隼鳥2號計畫於2020年底，歐塞瑞斯號計畫於2023年返回地球，日美研究人員打算交換岩石等，聯手進行分析。

隼鳥2號探測的科學目標是把小行星龍宮的岩石裝入密封艙帶回地球，調查岩石含有的水和有機物，探索地球的海洋與生命來源。與初期一度熔化的地球不同，未遭遇高溫小行星的岩石被認為存在往昔性質，也是知曉46億年前太陽系誕生時存在何種物質的線索。

雖然瘡F5F2601.CAP [IT] 03/21/19 03:18:28日本探測小行星龍宮 確認地表岩石存在水〔中央社〕日本宇宙航空研究開發機構等研究團隊指出，日本「隼鳥2號」持續探測中的小行星「龍宮」，上空觀測結果確認地表岩石存在水，但並非液態或冰狀態的水，而是存在含水礦物中。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和東京大學、名古屋大學、會津大學等研究團隊，花費2個月時間分析從小行星龍宮反射至隼鳥2號的紅外線，調查岩石的組成成分。結果呈現岩石中存在水成分特徵的反應。

但水並非液體或冰狀態，而是存在於岩石中，這類岩石稱為含水礦物。研究團隊宣布，確認小行星龍宮表面有水成分，存在於含水礦物中。

隼鳥2號上個月曾登陸小行星並成功採取岩石樣本，藉由攜回地球進行分析，可望成為搞清楚生命不可或缺的水和有機物到底來自何處的線索。此外，據信小行星龍宮是由天體間衝突碰撞產生的碎片再度集結所誕生，根源很可能是位於火星和木星間小行星帶的小行星波蘭星（Polona）或小行星495（495 Eulalia）。

研究團隊成員、會津大學副教授北里宏平表示：「藉由2020年分析隼鳥2號攜回地球的岩石，可望搞清楚更多事實，對於探測任務成功，充滿期待。」

美國「科學雜誌」（Science）網路版於20日刊登這項研究成果。含有水成分的含水礦物，成為小行星上存在水的證據。但龍宮表面並非存在我們日常所見到的液體或冰。

水分子是H2O，由兩個氫原子和一個氧原子組成，在龍宮上，化學變化改變組成，變成只有一個氫原子，也就是以氫氧基OH狀態存在岩石中，這類岩石稱為含水礦物。

隼鳥2號於去年6月飛抵小行星後，研究團隊花兩個月時間，分析來自龍宮的紅外線，調查90%以上地表岩石的組成。結果出現特定波長紅外線吸收的顯著數據，這些數據是地表岩石存在OH時會出現的特徵。此外，根據截至目前調查，據信龍宮的岩石也含有碳成分有機物。

探測小行星上是否有水或有機物，目的是要驗證生命誕生學說之一，即小行星等天體衝撞地球，為地球帶來水和有機物。藉由詳細調查探測器攜回地球的小行星岩石，針對生命不可或缺的水和有機物到底從何而來、生命如何演化，甚至地球以外星體是否可能存在生命等研究進展，可望獲得重大線索。

共同社報導，研究團隊利用能判定所含物質的近紅外光譜分析儀觀測龍宮表面，起初未能確認有水，但仔細分析後發現，包含氫氧結合水成份礦物「含水礦物」雖然量較少，但廣泛分佈在龍宮上。

負責分析的北里宏平說：「預測有水，把龍宮選為目的地，沒有錯。我放心了。」

水中含有同樣是氫但重量不同的同位素。研究團隊將分析帶回的岩石，如果同位素比例與地球的水相同，那麼小行星為地球帶來水的可能性將增大。此外還期待岩石內有也被稱為生命原料的有機物。

美國國家航空暨太空總署（NASA）去年12月宣布，計畫從小行星「貝努」（Bennu）攜回岩石的美國探測器「歐塞瑞斯號」（OSIRIS-REx），也透過在貝努上空觀測，確認了含水礦物。隼鳥2號計畫於2020年底，歐塞瑞斯號計畫於2023年返回地球，日美研究人員打算交換岩石等，聯手進行分析。

隼鳥2號探測的科學目標是把小行星龍宮的岩石裝入密封艙帶回地球，調查岩石含有的水和有機物，探索地球的海洋與生命來源。與初期一度熔化的地球不同，未遭遇高溫小行星的岩石被認為存在往昔性質，也是知曉46億年前太陽系誕生時存在何種物質的線索。

雖然調查墜落地球的隕石也是一種方式，但隕石有可能被地上空氣和水污染，未能保持原本狀態。

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