偏鄉兒童醫療生力軍！ 小兒急重症專長副院長恆旅就任

2019-03-20 23:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島急重症醫療短缺，婦兒科更僅恆春基督教醫院專責，正進行變身的衛福部恆春旅遊醫院，這個月終於來了少見的小兒專科醫師，擁有豐富小兒急重症專長的副院長林彥雄，期盼一同捍衛國境之南的孩子健康。

51歲的林彥雄畢業於國立陽明大學醫學系、台北醫學大學醫學資訊研究所碩士，曾任衛生福利部苗栗醫院兒科主任兼醫務秘書及教育部部定講師，專長小兒重症專科、小兒專科及新生兒專科，主治兒科疾病、新生兒科疾病、過敏性鼻炎與氣喘等過敏疾病。

「在偏鄉行醫已有十幾年經驗。」林彥雄說，在高雄榮總受訓後，曾在花蓮玉里及苗栗行醫10年，從最基層兒科主治醫師升到主任，對於醫療資源缺乏地區的兒童熟悉，尤其擅長新生兒及嬰幼兒的急重症醫療，希望能在恆春半島幫助孩子，成為專責婦幼的恆基醫院好幫手。

林彥雄說，恆春半島距離東港、屏東市或高雄的醫學中心動輒百公里，偏鄉地區孩子有不少單親或隔代教養，未來也希望提供當地民眾更多小兒醫學知識，提早發現病徵並做出處置，保護更多孩子平安長大。

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