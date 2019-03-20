宜蘭驚見大白鯊內有14隻小Baby 海洋學者：這輩子見過最大尾

2019-03-20 20:06

〔記者劉力仁／台北報導〕今天在宜蘭南方澳漁港，拍賣一尾長達4.7公尺重達1170公斤的大白鯊，中央研究院生物多樣性中心研究員鄭明修表示，這是他這輩子見過最大尾的大白鯊。這尾母大白鯊下午剖腹之後，赫然發現內有14隻小Baby，可惜來不及出生就死亡。

這尾大白鯊由魚市拍賣官陳進財買到，將送給台灣海洋藝術館製作標本，台灣海洋藝術館創辦人陳三發說，未來將公開標本供人研究與觀賞。鄭明修說，學界以往不太清楚大白鯊的生殖方式，這次很清楚可以了解，大白鯊是卵胎生。

專研海洋生態幾十年，鄭明修表示，這是他一輩子見過最大尾的大白鯊，印象中民國85、86年之間，台灣海域曾經捕獲一隻巨大的豆腐鯊，當時這尾母豆腐鯊被捕獲後，從生殖孔排出300多尾小豆腐鯊，後來這些小豆腐鯊被分送到台灣、日本等研究機構養殖、研究，歷經20多年，這次看到巨大的大白鯊，對於一輩子研究海洋生態的他，看到了相當震撼。

4米長大白鯊在東澳海域捕獲 目擊者：有被嚇到

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