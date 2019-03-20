天然香草價格飆漲 農友組合作社「發大財」

2019-03-20 18:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕隨著國際食品大廠逐漸淘汰人工香草精，加上天然香草主要產區馬達加斯加島產量驟減，讓天然香草價格不斷飆漲，現在的價格是過去的6倍，每公斤上看1.8萬，在全球香料交易價格僅次於蕃紅花，屏東農友看準商機，今年籌組香莢蘭生產合作社，準備以一條龍生產搶攻新興綠金。

香莢蘭的種夾就是俗稱的「香草」，被廣泛運用在食品中，香莢蘭主要產區馬達加斯加島受到極端氣候影響產量驟減，加上當地香草農為了防範香草莢遭竊而提早收成，導致香草品質與數量不斷下降，成為台灣發展香草產業的契機。

屏東香莢蘭合作社副總幹事王曜寧說，香莢蘭適合溫暖潮濕，季節分明的氣候，桃園農改場2007年引進香莢蘭植株進行試驗，研發出本土繁殖、組培管理、加工技術，雖然起步較晚，但台灣農產在國際上擁有品牌魅力，搭配先進技術與優質產品，可以在高端市場快速建立地位。

為了集結農友擴大產量，合作社制定了SOP，包括種植環境網室搭設、病菌防治、授粉與採收方式等，讓農友更容易上手，同時透過成立聯合加工中心，進行香莢蘭殺菁、發酵、乾燥、調理等後端加工，穩定香草品質。

合作社指出，每分地種植與建設投入金額為90萬，1分地可種3百株香莢蘭，每年一收可達15至20年，每株可收豆莢約1公斤，每分地年產值為54萬，如以香蕉均價計算，香莢蘭每分地的產值會是香蕉的20倍，不過香莢蘭每株都得由人工授粉，授粉後須等待9個月果實成熟才能採摘，尤其成長期有2至3年無法收成，農友可納入評估。

目前屏東香莢蘭合作社在內埔豐田社區有2.6公頃種植面積，預計明年種植面積可達10公頃，合作社理事長鄭世光表示，加工廠預定坐落內埔鄉，最快明年就能啟用，未來還可結合觀光，從地產地銷累積進軍國際市場的實力。

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