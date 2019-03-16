屏東就業博覽會釋1600職缺 號召新農業人才

2019-03-16 12:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕勞動部高屏澎東分署今天在屏東縣立體育館前廣場舉辦屏東地區就業博覽會，提供100多家廠商、1600餘個職缺，這次更有新農業產業，號召新農業人才加入，勞動部長許銘春表示，農業新科技的導入，希望解決缺工問題也吸引更多的人才加入新農業的行業。

今天舉行的屏東地區的就業博覽會吸引了滿場的人潮，上千位的求職者到場填寫資料，認真的了解每家公司就業環境，現場還有為銀髮族提供的職業輔導，以及各種專業訓練體驗，相當的熱鬧，勞動部長許銘春、屏東縣副縣長吳麗雪、立委周春米等人都到場參加，希望每個求職者都能找到好工作。

許銘春表示，這次參加屏東就業博覽會的公司有大江生醫、國巨、恆基恆春醫院、統聯汽車等廠商，提供的中高階薪水有40k~65k，而今年更有新農業相闗行業加入，對於農業縣的屏東縣更有助益，尢其是新農業科技設備如荖葉機械手臂、自動去籽機、鳳梨削皮機、魚菜共生等，新農業的導入，讓有興趣的人可以投入農業，進而也解決農業缺工問題。

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