台中市農民節表揚 新社生鮮蔬果包裝廠揭牌

2019-03-15 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府為鼓勵農民辛苦，今日於新社農會舉辦農民節表彰大會表揚模範農民，彰顯獲獎人員卓越成就與傑出事蹟。市長盧秀燕也頒獎表揚第31屆全國十大神農獎得主廖秉鋐，她並肯定在地農業實力，讓台中經濟更上一層樓，也同時替農會「生鮮蔬果包裝廠」揭牌。

農民節表彰大會今日在新社區農會登場，包括盧秀燕、立委江啟臣、市議員冉齡軒、農業局長蔡精強、陸軍第十軍團少將政戰主任莊惠安、新社區農會總幹事羅文正、新社區長林淑惠等人共襄盛舉。眾人在倒數聲中為「生鮮蔬果包裝廠」熱鬧揭牌，並一同參觀香菇包裝過程，見證地區農業行銷的實力。

表彰大會上，盧秀燕頒獎表揚第31屆全國十大神農獎得主廖秉鋐，已故新社區農會理事長劉福榮也獲得「奉獻獎」，主辦單位希望讓他生前為農業的努力，作為其他農民學習的典範。盧秀燕表示，新社區農會一直是她「心中的寶貝」，上任後馬上關心新社花海，希望當地名號持續強化，把台中最優質的農特產品成功行銷出去。

羅文正表示，新社天然資源豐富，當地一年的農業產值高達40億，其中包含蔬菜、水果、花卉、香菇等。隨著生鮮蔬果包裝廠落成啟用，農會將會營造安全的生產基地環境，為蔬果分級、為品質把關，讓消費者享受第一手、品質最好、最新鮮的產品，並持續積極打造通路，致力拓展農業行銷。

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