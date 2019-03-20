麻豆柚花藝術節玩露營風 23、24日203輛「柚香車露」

2019-03-20 19:46

〔記者楊金城／台南報導〕今年麻豆柚花藝術節跟流行玩起露營風，在柚花盛開的時節，讓喜歡野營的民眾能享受柚花陣陣清香，讓露營活動成為美麗的回憶，總數有203輛露營車報名參加，車露壯觀場面難得一見。

麻豆區公所、下營區公所與野營夥伴團合作，3月23、24日在麻豆區台灣首府大學校園首度舉辦「Madou‧A贏柚香車露巡禮」活動。麻豆區長孔慶瑤說，柚香車露活動對於野營夥伴們來說是一個新奇的體驗，總計有203輛露營車和近600人報名，來一趟柚花小鎮之旅，感受徜徉在花香裡的美麗回憶，對行銷麻豆、下營的文旦產業和地方觀光有所幫助。

柚香車露巡禮地點在台首大校園，旁邊就是柚園，23日開幕時，有專業導覽員帶領露營民眾步行到麻豆總爺藝文中心參觀糖業大地藝術祭，回到車露營地也有柚花音樂饗宴，並安排台首大、下營、麻豆南勢社區表演熱舞、音樂演奏，也提供下營鵝肉冬粉和麻豆碗粿等在地小吃。

麻豆、下營區公所另提供19處當地特色景點如柚花巷、柚花步道、麻豆代天府、總爺藝文中心、倒風內海故事館、陳三火剪黏工作室、下營玄天上帝廟、茅港尾天后宮、大屯保安社區彩繪村、下營農會產業文化館等，讓參加車露遊客深入地方小旅行。

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