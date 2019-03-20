三喜臨門 台南六甲國中沙灘排球8度奪冠

2019-03-20 17:41

〔記者楊金城／台南報導〕第10屆全國中等學校沙灘排球錦標賽甫落幕，六甲國中在全國23隊中勇奪全國冠軍，10屆全國中等學校沙灘排球賽榮獲8屆冠軍、2屆亞軍，教練邱崑賢與隊員洪宇叡雙雙入選國家沙灘排球青年培訓隊，洪宇叡更是培訓隊國手中唯一國中生，真是三喜臨門。

邱崑賢去年就入選亞洲運動會沙灘排球項目教練團，今年更入選沙排國家青年培訓隊教練團，極力推展排球和沙灘排球運動。

洪宇叡在六甲國小排球隊時就被譽為國內排球體壇新星，進入六甲國中後，身高188公分的他是球隊主攻手，由於精湛球技及超齡攻擊磅數，更為排協重點培訓選手，這次他入選沙灘排球國家隊，本週遴選U17室內排球國家代表隊選手，也是熱門人選。

邱崑賢說，台灣沙灘排球賽在國際有拚搏實力，未來站上國際舞台，指日可待。台灣排球國手不少來自六甲國中，其中以台電隊黃建逢最具代表，是洪宇叡的偶像。

洪宇叡說，希望以黃建逢為榜樣，在排球運動能為台灣而戰，讓世界看見台灣。

六甲國中校長黃添勇說，學校作好排球隊後盾，期許邱崑賢與洪宇叡師徒未來為台灣爭光。

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