宜縣建City Tour觀光平台 先推3種旅遊套裝行程

宜蘭縣政府研擬建置City Tour觀光平台，預計建立網站，整合縣內旅行社、景點與飯店，建立套裝旅遊行程，供遊客上網選購，首波先推出東北角海岸線、宜蘭舊城與冬山河流域3條經典行程，預計6月上路。（記者林敬倫攝）

2019-03-20 16:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府研擬建置City Tour觀光平台，預計建立網站，整合縣內旅行社、景點與飯店，建立套裝旅遊行程，供遊客上網選購，首波先推出東北角海岸線、宜蘭舊城與冬山河流域3條經典行程，預計6月上路；府工商旅遊處指出，City Tour也將有中文、英文、日文、韓文等語言的語音導覽，以便國際客使用。

宜蘭的City Tour是一種觀光資源媒合平台，透過網站的建立，整合宜蘭的觀光景點、店家、旅行社與觀光飯店，建立各式套裝行程，並於網站上提供連結，導向旅行社推出的套裝行程頁面，供遊客選購。

首波套裝行程，預計結合東北角海岸線、宜蘭舊城與冬山河流域等3個景點，每個景點約2分鐘簡介，預計5月網站能建置完成，6月可正式上路推動；工商旅遊處指出，簡介共有中文、英文、日文及韓文等4種語言，方便外國遊客使用。

工商旅遊處表示，民眾只要透過網路預約行程，到宜蘭就不用擔心交通與住宿問題，旅行社都會事先協助安排、代訂，未來只要平台推動順利，還會再與更多縣內景點結合。

工商旅遊處指出，為了讓City Tour觀光平台提供的服務能更優化，縣府也會在月底跟下個月，向縣內租賃、旅宿等業者，召開說明會，邀請業者們踴躍加入平台。

工商旅遊處指出，縣府也預計與國光客運和統聯客運合作，在桃園機場客運櫃台放置相關宜蘭好玩卡和宜蘭citytour的產品訊息，讓國際自由行旅客取得宜蘭旅遊資訊，健全宜蘭的觀光行銷網絡。

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