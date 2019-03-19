自由車環台賽台三線「破風」 台中客家特色啦啦隊助陣

2019-03-19 18:02

〔記者歐素美／台中報導〕行政院客家委員會為打響台三線名號，邀集台中市、新竹縣、苗栗縣政府及中華民國自由車協會，舉辦「國際自由車環台公路大賽─浪漫台三線站」，共吸引全球五大洲22支自由車國際好手參加，蜿蜒陡峭的賽道及沿途客家特色啦啦隊輪番助陣。台中市副市長陳子敬說，賽程經過東勢區、石岡區，沿途花卉、水果景色豐富，歡迎各界踴躍到當地運動休閒，享受美景。

國際自由車環台公路大賽─浪漫台三線站，參與選手從新竹縣政府警察局六家派出所出發，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、參山國家風景區、汶水老街、東勢大橋，今天抵達台中市石岡旅客服務中心，全程158.3公里，途中有兩個登山點及兩個衝刺點，挑戰性十足。

客委會邀集在地公所、學校及鄉親，在台中市境內的台三線沿線，籌設多組具有客家人文特色的啦啦隊，包括以東勢新丁粄節主視覺布置加油站場地、石岡客家舞蹈班著客家服跳迎賓舞蹈及石岡萬安、九房社區鑼鼓隊助陣，另有石城、土牛、石岡國小師生的創意啦啦隊，並邀請石岡國中太鼓隊擔綱閉幕式表演，現場氣氛熱絡、展現台中客庄熱情。

客委會指出，賽事透過國際媒體以20國語言同步網路轉播、TVBS及客家電視台同時段全程直播，並同步透過Youtube以及LINE Today線上直播，讓世界看見台灣的浪漫台三線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/