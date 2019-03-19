綠委爭取南寮漁港環境營造列前瞻二期補助

2019-03-19 14:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄彌陀區南寮漁港以「情定今生」特色，名列全國十大魅力漁港，由於漁船停泊區部分設施老舊，立委邱志偉向中央爭取前瞻水環境第二期計畫3250萬元經費，計畫進行漁港內港環境改造及美化。

邱志偉表示，南寮漁港海岸光廊在104年度爭取到1800萬元經費，進行整體環境及美化改善，接續再爭取2000萬元經費，改善南側海堤景觀，已於去年完工；為了改善漁港舊泊區，再爭取5000萬元經費，進行「營造人工海灘、增設親水設施、親海步道、照明設施及海洋文化、漁業文化之設施意象」等設施營造與改善，改善面積約2公頃，即將在本月底開工。

由於南寮漁港漁船停泊區部分設施老舊，邱志偉再針對「漁港內港之環境改造及美化」3250萬元經費，向中央爭取列入前瞻水環境第二期計畫，將就漁港週邊既有老舊棚架進行維護、改善及美化，完工後與緊鄰的海岸光廊、觀海步道及親水設施串聯，有助在地漁村觀光休閒產業發展。

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