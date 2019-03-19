從「傻瓜」到「大砲」 8歲男孩賞鳥10年盼辦攝影展

2019-03-19 14:20

［記者黃明堂／台東報導］10年前，就讀國小三年級的許宸背著傻瓜相機賞鳥，一般傻勁當了10年鳥人，早就扛著「大砲」。賞鳥，不但沒讓荒廢學業，還長知識上榜國立大學，也將實現辦攝影展夢想。

2010年5月，台東森林公園因黃鸝鳥築巢育雛，吸引全國各地攝影行家捕捉黃鸝百態，「大砲」鏡頭一字排開，當中卻有個小男生手拿圖鑑，脖子掛著傻瓜相機，帶著爸爸專注追蹤，拍到黃鸝，竟人小鬼大，向擁「大砲」的高手們展示自己拍到的角度最好。

國小三年級那年，是許宸入門賞鳥的頭一年，他跟爸爸都是門外漢，卻比爸爸更投入賞鳥，每到假日，6點半就起床，參加鳥會舉辦的賞鳥活動，持續的野外觀察，搭配圖鑑比對、牢記特徵，很快成為達人，在國小六年級時，就成了台東野鳥學會封為「台灣最年輕的賞鳥解說員」。

許宸賞鳥足跡遍布台東各賞鳥熱點及秘境，也遍及全台各地，甚至金馬離島，不斷的觀察、學習。他說，因為賞鳥認識這塊台灣土地，而且非常喜歡這塊土地，未來希望可以保護土地。

許宸目前就讀台東高中三年級，未因鳥事而荒廢學業，反而從鳥學會觀察、解說、演講、帶團，學習領域就像鳥世界一樣寬廣無限，透過繁星上榜國立台南大學生態暨環境資源學系，未來將以保護生態為職志。

許宸有個夢想，要在18歲這年辦個生態攝影展，把10年賞鳥歷程的影像及故事分享出來，這個夢想，獲得立委劉櫂豪「夢想資助計畫」的支持！

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