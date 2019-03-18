聯新健康照顧產業專班今年招生45名 在學實習津貼28K

2019-03-18 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕因應高齡化社會，以及政府長照2.0社福政策的人才缺口，桃園市私立方曙商工、國立台北商業大學，18日與聯新國際醫療集團，以三方策略聯盟模式進行產學攜手合作成立「聯新健康照顧產業專班」，今年將招收首屆新生45名，培育全方位的健康照顧人才，強調在學實習就有2萬8000元津貼，畢業後還可到聯新集團旗下17家醫療機構工作，薪資3萬2000元起跳，聯新國際醫療集團同時捐贈10組教學病床與設備，讓專班軟硬體設施更加完善。

方曙商工校長馮愛琴表示，此專班強調理論與實務並重，除了長期照顧的課程，還包括社區照顧、居家照顧，社區健康、嬰幼兒保健、孕婦照護的學習，讓學生擁有全方位且多元化的健康照顧職能，畢業後的就業與發展也更寬廣。

台北商業大學校長張瑞雄說，台北商業大學以企業管理領域專業，開辦長照管理相關課程與二專課程，只要方曙商工照服科畢業生符合條件，通過甄選，即可優先錄取台北商業大學，獲得專業的訓練學到一技之長，獲得學位，還有在學實習的收入，堪稱一舉數得的方案。

聯新國際醫院院長黃忠智也說，因應台灣人口老化的問題，政府對長照政策推動不遺餘力，這項產學合作提供良好方案，除學到長照的專業，對於就業是百分之百的承諾，未來畢業至少3萬2000元的保證薪，醫院會提供足夠實習的場合，讓學生畢業就能投入就業市場。

桃園市長鄭文燦到場擔任見證人，他表示，台灣進入高齡化社會，長照人力培養與幼保人員、護理師、社工不太相同，已成為一門專業。目前教育部也鼓勵各高中職、大學設置長照科系，未來護理科、社工科將會和長照科分科，成為專業健康照顧重要的科系。未來年輕一代面對學用合一的挑戰，市府也鼓勵如餐飲科系、汽修科系、航太科系等，提早進行產學合作，尤其是長照科系已有考取證照風氣，未來將成為長照2.0照護人力培養的最佳管道。

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