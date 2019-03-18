北榮首創延展虛擬實境衛教 病家體驗助判斷氣切決策

2019-03-18 23:17

〔記者林惠琴／台北報導〕60歲蔡先生多年前罹患喉癌，經手術及放射治療後病況穩定，但近期因肺炎加上放射治療造成喉部狹窄，導致呼吸衰竭需插管治療，為有效抽痰，進行發聲及後續復健，醫療團隊評估需要氣切，家屬對於氣切後的居家照護十分憂心而猶豫，但台北榮總首創以延展虛擬實境（XR）技術提供衛教，經由體驗有助於決策。

台北榮總教學部臨床技術訓練科主任楊盈盈表示，口腔癌或喉頭頸癌患者會因各種狀況需要做暫時氣切，加上呼吸照護慢性病房約69%患者也需要插管治療及後續氣切決策，若醫療人員僅以影音或書面說明，缺乏實際臨場感，無法讓病人與家屬了解插管與氣切對於後續照護品質的差異，可能錯過氣切的黃金決策最佳時機。

因此，台北榮總教學部結合醫學教育、醫病共決理念，以及擴增實境、虛擬實境、混合實境軟硬體技術，首創延展虛擬實境氣切決策衛教教材，經由虛擬體驗，讓病人與家屬了解插管與氣切的分別，並提供氣切病人傷口照護、抽痰、餵食、氣切管位置、放置發聲器與氣管滑脫時的緊急處置等細步虛擬體驗，以利及時做出正確的氣切決策。

蔡先生的媳婦李小姐就是在親身體驗延展虛擬實境氣切決策衛教教材後，充份了解氣切對於公公病情的必要性，並從中學習到各種氣切居家照護的細節步驟，大大增加信心。

此外，楊盈盈強調，未來藉由雲端同步視訊系統，病人家屬可經由與醫院端指導人員互動，在家中即可反覆體驗熟練照護的步驟細節，不必再奔波往返醫院。

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