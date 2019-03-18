環台公路大賽第3站》3/19新竹縣竹北往台3線交管

2019-03-18 22:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中華民國自由車協會主辦2019國際自由車環台公路大賽，19日第3站路線自新竹縣出發，沿縣道120、117、118及台3線等路段，為保障選手安全及賽事順利，競賽全程將嚴格管制人、車通行，請駕駛人及沿途住戶多加配合。

新竹縣政府警察局表示，這項公路大賽，被國際自由車總會（UCI）評核為2.1級的頂級賽事，參賽車手皆為各國國家代表隊及職業車隊；第3站路線由新竹縣出發，途經苗栗縣，抵達台中市石岡旅客中心終點，全程156.30公里，其中57.34公里在竹縣轄區。

19日上午8至11時的相關交通疏導管制作為（視交通狀況彈性調整）如下：

（一）單向車道封閉，請駕駛人行駛調撥車道

1.竹北市光明六路東二段：自東興路口起至自強北路口，東往西單向封閉。

2.竹北市自強北路：自光明六路東二段路口起至文山路口，南往北單向封閉。

（二）竹118縣道：自文山路口起至明德路口，設有中央分隔島路段，西往東方向封閉；中央未設置分隔島路段，全線分段管制。

（三）台3線：自57K處起至90.5K，設有中央分隔島路段北往南方向封閉；未設置中央分隔島路段，全線分段管制。

（四）竹43縣道：自11K起至竹81縣道口，道路全線封閉。

（五）竹81縣道：自0K起至1K處，道路全線封閉。

警察局提醒，竹北市光明六路東二段及自強北路單向封閉路段，屆時將由該局派員管制實施調撥車道，請駕駛人遵循指揮人員指示行駛。實施分段管制路段，則請駕駛人遵循指揮人員指示，行經車輛一律停靠路側，待競賽車隊通過後，方可行駛。

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