從沒補習拚上繁星 成德高中古振宏錄取台大電機系

2019-03-18 16:22

［記者洪美秀／新竹報導］今年度大學繁星結果今天放榜，新竹地區明星高中與社區高中表現亮眼，其中市立成德高中古振宏以國英數自4科滿級分60級分，成功以繁星錄取台大電機系，是成德高中首位進台大電機系學生，從沒補習的古振宏還是個喜歡打電動的學生，他說，把時間安排好，利用在學校的時間念書，就不會荒，他希望進台大電機系後，繼續朝數理方向研究。

成德高中校長黃小芳說，學校今年的大學繁星成績亮眼，94人申請繁星有62人上榜，錄取率達66%，而國立大學有30人，幾乎近5成錄取國立大學，包括台、清、交、成、 政等頂尖大學。

錄取台大電機系的古振宏說，他國中時在學校只是中後段班學生，國中以1A4B成績進成德高中，但因入學考試還不錯，讓他信心大增，因是家中獨子，媽媽上大夜班，他幾乎都是靠自己念，也從沒補習，雖然社會科較弱，但拜今年學測成績最多採計4科，他在國英數自四科都滿級分，以60級分及班上前3名成績申請繁星錄取台大電機系。

古振宏說，不補習，讓他多很多時間看書，他會把握在學校午休或下課時間念書，且會集中精神，平常也會打電動紓壓，鼓勵學弟妹要分析自己的強項全力衝刺。

此外，市立建功高中錄取台大有兩人，國立大學共30人，共有38人錄取，錄取率達49%。香山高中有37人錄取繁星，有13人錄取國立大學。

明星高中部分，新竹女中今年有18人錄取繁星，且都是國立大學，另通過醫學系第一階段有2人，包括台大醫學系，另有3人錄取台大（政治系、日文系、農化系各1人）。

新竹高中有11人錄取繁星，包括台大電機系1人、及交大、清大、成大等頂尖大學。另醫學系通過第一階段的有7人，包括1名學生通過台大醫學系第一階段。

另實驗中學李允恩錄取台大電機、曾品珊錄取清大電機、胡芳瑜通過台大醫學系第一階段。

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