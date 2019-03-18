大學繁星放榜 台中社區高中傳捷報！

2019-03-18 15:58

〔記者歐素美／台中報導〕大學繁星放榜，清水高中、中港高中、大甲高中、豐原高中及弘文高中紛傳捷報，成績優異！其中，中港高中周立恩、豐原高中廖偉富、清水高中鄭雲馨及大甲高中謝騏鴻、劉子旭等，高中時皆捨棄明星學校或第一志願，就近就讀社區高中，節省通車時間，皆在大學繁星計畫大放異彩，錄取台清交。

中港高中學生周立恩，從中港高中國中部直升高中，以其優異的成績，高中原本可就讀市區知名高中，因響應就近入學政策，所以選擇進入中港高中部的設計思維班，106年並代表學校參加科技部高瞻辦公室徵選，赴日本學術交流，導師王尊信表示，周立恩個性樂觀進取、勤奮好學，樂於助人，課外時間常協助同學解答數學問題，繁星錄取交通大學材料科學與工程學系，全校師長都為他高興。

豐原高中學生廖偉富，國中會考成績達5A，為就近就學，捨一中而讀豐原高中，在校成績優異，繁星錄取台大機械工程學系。

清水高中學生鄭雲馨，原本就讀市區私立明星國中，因每日舟車勞頓，讓她高中決定就近就讀清水高中，以更有效率的讀書，3年埋首穩定學習，一直保持在前1％的優異成績，終於在繁星推甄中脫穎而出，錄取台大心理系。

大甲高中謝騏鴻則錄取台大化工系。謝騏鴻因母親是大甲高中文書組長，捨棄台中市區明星高中，選擇就近入學，經過3年努力，學測成績每科都達頂標，順利考上台大。他表示，就近入學的好處就是有足夠的時間可以鍛鍊身體，每天放學後都到操場舒展筋骨1小時，然後留在圖書館參加晚自習，因熱愛運動，謝騏鴻籃球、排球、羽球樣樣精通，堪稱文武雙全。

大甲高中劉子旭錄取交通大學電機系。3年前，他也是捨棄市區第一志願學校，選擇就近就讀大甲高中，順利錄取交大，證明當初做了睿智的抉擇。

弘文高中在今年大學繁星推薦錄取人數達89人，再創新高！其中，學生賴辰瑀、簡君諦、張心綺國中部直升高中部，繁星分別錄取高雄醫學大學醫學系、台大哲學系及台大職能治療學系。

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