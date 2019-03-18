勞長拋航空訂罷工預告期 空服員工會：實難認同

2019-03-18 15:55

首次上稿 15:24

更新時間 15:55

〔記者陳宜加／台北報導〕華航兩度罷工影響數萬名無辜旅客，交通部建議訂定7至10天的罷工預告期，勞動部長許銘春認為，航空產業基於飛航安全與旅客權益，在民航法增訂罷工預告期規範不失為可行方向。空服員工會今天出面回應，反對預告期，保障勞權。

許銘春表示，台灣雖沒有罷工預告制度，但對罷工民主程序有嚴格規範，反觀有設罷工預告期的國家，卻沒有嚴謹的罷工民主程序，因此台灣不宜再訂罷工預告期，增加工會行使罷工權的困難，但針對特殊產業、尤其航空產業，增訂罷工預告期不失為可行方向。

工會聲明，勞動部試圖將航空產業切割處理，實難認同。現行「勞資爭議處理法」已有預告期精神，工會必須依法經會員代表大會、調解、全員投票半數會員同意等嚴謹民主程序，約需2個半月，已有預告精神。

工會也說，民航法規僅針對機場、航空器與勞工工時、休時等規範，法律架構難以增訂工會行使團結權。

工會也說，航空產業特殊性在於資方資本雄厚，不怕違法；且交通運輸業，舉凡客運、台鐵與捷運均攸關行車安全、旅客權益，正因涉及人命，才需要更多力量制衡業者，拒絕業者以節省成本的方式強迫勞工過勞，才能真正避免發生下次復興空難或蝶戀花事件。

工會指出，勞動部面對屢次違法的航空公司，束手無策，反而是工會才能促使資方增加人手，改善過勞，進而促進飛安，然而，現在勞動部不站在工會這裡，反而贊成限縮工會行使罷工的權利，實在令人搖頭。

工會認為，政府應思考的方向是在爭議爆發前，如何要求航空公司守法、要求航空公司建立協助旅客轉機或賠償等保險機制，否則把罷工原因推給第一線勞工，不僅無法保障勞權，也無法為旅客爭取飛航安全。

工會理事朱良駿表示，相信沒有勞工願意走到罷工這一步，面對一連串秋後算帳與打壓，政府卻要與資方聯手限制罷工行為，面對爭議應真正處理問題。華航企業工會理事長劉惠宗要求，許銘春勿再袒護資方。

交通部民航局表示，交通運輸業均與民生關係密切，因此請勞動部整體考量，行政院也交由勞動部評估。

民航局指出，民航法規範民用航空運輸業營運管理事項，並未規範工會，也未針對勞工有特殊規範，且罷工由勞工提出，勞動法令針對罷工機制有完整設計，盼勞動部依據不同行業特性，於現行勞動法令中研擬相關機制。

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