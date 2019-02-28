罷工須7到10天前預告 交部提議修法

2019-02-28

〔記者陳宜加／台北報導〕華航空服員、機師陸續罷工，嚴重衝擊國人交通及旅遊、貨運等產業，業界及立委疾呼應有「罷工預告期」；民航局長林國顯指出，已透過交通部向勞動部提議修法，希望航空罷工須於七至十天前預告。

立法院交委會昨進行專題報告，罷工預告期入法成為焦點。交通部長林佳龍與政次王國材均表態支持，指交通事業罷工影響層面大，若有適當預告期，不損勞工爭取權益，但可減輕國人及產業影響。

立委鄭寶清表示，罷工是勞工權益，但政府應有兩個規範，維持最低運量、訂定罷工預告期，避免影響消費者；另外，為了保障勞工權益，雇主不可妨礙或禁止罷工籌備，也不得僱用替代人力從事相同工作。

勞動部：仍須聽取各方意見

對於罷工預告期，勞動部勞動關係司長王厚偉表示，反對意見仍存，將持續聽取各方意見。據了解，比利時、芬蘭、波蘭、義大利、日本、西班牙、英國、瑞典、荷蘭、希臘、法國等國家，均訂有罷工預告期，最長達十五天。

空服員職業工會則聲明，現有罷工法令已有諸多規定，再限縮工會團結權，絕非保障勞工權益的解方。

對於機師爭取改善疲勞航班，飛安會調查指出，近十年共計十二件疲勞報告，主因人力派遣問題、紅眼航班。主委楊宏智表示，國內航空業者均已引進疲勞生物數學模式，有客觀工具進行人力調派管理，空勤組員也應自我管理。

消基會批華航 不應設定彌補金額上限

消基會昨批評，華航機師罷工導致數萬旅客行程受阻，設置「彌補專區」、每人上限二五○美元；但法律上「彌補」一詞代表不可歸責事由，顯見華航自認無須負擔責任，也不應設定金額上限。

華航回應，罷工於華航運送條款與國際航空運送條款中，均屬不可抗力事由，不在航空公司責任範圍內，但對於造成旅客不便，仍以最大誠意彌補。

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