保障旅客權益 交通部提議7至10天罷工預告期

2019-02-27 09:50

〔記者陳宜加／台北報導〕華航空服員、機師陸續罷工，「罷工預告期」設立與否引發爭論。交通部今天透露，已提出7至10天的罷工預告期方案，但勞動部則說，仍在聽取各方意見，仍有反對意見，尚未定案。

立委鄭寶清今天質詢時表示，罷工期間，航空公司仍應維持最低運量，且不只華航，長榮空服員也在醞釀罷工，長榮勞動條件長久以來遠不如華航，資方與政府每次輕忽，最後才會擦槍走火，而造成更大問題。

民航局長林國顯表示，工會狀況均有掌握，並要求航空公司積極釋出善意；勞動部勞動關係司長王厚偉表示，持續與交通部注意協商狀況，並從旁提醒雙方儘可能協商，同時與桃園市勞動局隨時注意，若調解不成立恐依勞資爭議處理法將進行投票，將持續努力。

鄭寶清提醒，罷工是勞工權益，政府應設有2項規範，第一維持最低運量、第二是罷工預告期，減損勞工力量應有配套措施，也避免影響消費者，例如韓國國際航線最低80％、國內航線50％，甚至濟州島須維持70％，入境轉機也要50％，林國顯也表示，建議維持。

林國顯說，罷工預告期由勞動部主責，王厚偉說，航空公司事前未通知而造成不便，社會多盼制訂預告期，但須聽取各方意見，勞動部曾多次討論，交通部建議7至10天，讓旅客提早安排，但反對意見還是存在。

鄭寶清提醒，台灣罷工不容易，預告同樣須保障勞工權益，宣告罷工後，雇主不可以任何手段妨礙或禁止罷工籌備，也不可以僱用替代人力從事相似或相同工作。林國顯回應，機師與空服員均須經過訓練、考驗，應不成問題，其他業別不用證照，因應不同狀況。

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