大學繁星放榜 這所社區高中錄取人數衝到全國第3

2019-03-18 13:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕大學繁星推薦放榜，新化高中共有95人錄取，為台南最多，也是全國第3，整體表現亮眼。

校長鄭曜忠表示，這次繁星錄取的人數，是新化高中歷來最佳記錄，上國立的有54位，比例很高，頂尖的台、清、交、成、政等大學，更多達10名，應屆考生繳出了優秀的成績單，老師們的辛勤教導，也功不可沒。

其中蘇于容錄取的台大會計系，雖然來自單親家庭，但功課從不讓家人操心，表現優異，3年前可上第1志願的明星高中，但住新化的她，選擇就近升學，一樣考出好成績。

放榜後，蘇于容就傳簡訊給在北部上班的母親，分享好消息，至於錄取的科系，由於堂哥是會計師，她對工作內容已有所瞭解，考量未來的就業性，因此選讀。

錄取清華大學經濟系的張喆珺，住在玉井，3年前的成績可以上明星高中，她與蘇于容一樣，最後都到新化就讀，也是有很好的表現。

而錄取成大的張語真與政大的黃巧儀，之前進入新化高中的成績，並非在前段班，3年來靠著不斷努力，考上了頂尖學校。

根據校方統計，今年考上台大的1人、清大3人、成大3人、交大1人、政大2人。

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