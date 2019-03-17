隱藏版洋蔥 媽媽請他兌換超商集點卡 沒想到貼滿這些…

2019-03-17 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕台大《批踢踢實業坊》的笨板（StupidClown）有一位鄉民貼出媽媽兌換小七集點卡的可愛呆事蹟，沒想到內含隱藏洋蔥，引起網友共鳴。

據鄉民貼文表示，返鄉回到彰化老家，媽媽興奮地從皮夾拿出一張7-ELEVEN超商的集點卡，分享說她終於集滿一張，要去兌換東西了。鄉民不疑有他，也覺得本次超商兌獎的獎品不錯，就表示願意幫媽媽跑超商一趟，請媽媽把集點卡交給他。

不料仔細一看，集點卡上貼滿各種貼紙，哆啦A夢、無嘴貓、機車都有，令該鄉民當場傻眼無言，原來媽媽所言「從去年開始蒐集到今年」是真的！他也問版上網友：「到底要不要拿去兌換看看呢？」

板上網友看了故事和照片，紛紛表示：「怎麼覺得有點洋蔥...媽媽很開心終於集滿了」、「偷偷換給媽媽，不要讓她失望QAQ」、「嗚嗚，有笨點的洋蔥」。原po鄉民也應眾網友要求，補上後續發展表示，有好心人士問需不需要寄用不著的點數支援，他非常感謝網友的善心，會努力兌換好禮送給媽媽。也表示這次返鄉其實是為了探望意外受傷的爸爸，希望大家的家人都平平安安。

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