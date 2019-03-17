黃金麥浪遭任意踩踏 大雅農友無奈

2019-03-17 16:47

〔記者歐素美／台中報導〕3月連日下雨，造成台中市大雅區小麥嚴重受損，農友表示，約3成小麥倒伏發芽，無法育種或作成麵粉，損失慘重；另小麥文化節雖已結束，假日仍有許多民眾為追尋美麗的黃金麥浪，任意踩踏麥田，農友張文炎表示，麥田旁明明豎立「禁止進入」的牌子，但民眾視而不見，勸道也不聽，年年如此，看到要收成的農作被踐踏，令農友十分無奈。

每年3月為大雅區小麥採收期，今年大雅區約種植150公頃小麥，主要供金門縣生產高梁的主要農作，金門縣小麥的多由大雅區農會與農友契作育種。但最近連日下雨，造成尚未採收的小麥田紛紛出現倒伏或麥穗發芽。農友張文炎表示，小麥發芽率約3成，因小麥發芽就不能育種使用或製作麵粉，造成農友損失。

此外，大雅區農會於2月28日舉辦大雅小麥文化節，活動雖已結束，但美麗的黃金麥浪，在假日仍吸引大批民眾到場取景拍照，活動現場旁的1處麥田，主辦單位雖豎立著告示牌，上面寫著「大家好，我是小麥，愛我請不要踩我」，但遊客視而不見，紛紛進入麥田中踩踏拍照，還有家長帶著小朋友進入麥田，嚴重「錯誤身教」，令人搖頭；一名婦人還說「麥田中都踩出路了，當然可以進去」。

張文炎表示，看到要收成的農作遭民眾踐踏，而且年年如此，就算在現場勸導遊客不要進入麥田，也沒有人聽從配合，十分無奈。

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