國際扶輪3461、3462地區年會台中登場 協助推廣花博

2019-03-17 14:41

〔記者張菁雅／台中報導〕國際扶輪社3461、3462地區第2屆地區年會今日分別於中興大學惠蓀堂、葳格國際會議中心舉行，台中市長盧秀燕先後出席，並表示，她與先生加入扶輪社已超過20年，扶輪社友們互相關心、鼓勵與幫忙，也攜手做公益，期盼大家勿忘初衷，發揚扶輪社精神，讓社會與國家更好。

盧秀燕在社會局長李允傑陪同下，出席國際扶輪社3461、3462地區第2屆地區年會，受到3461地區總監張光雄、年會主委楊金振、前副市長張光瑤、3462地區總監沈登贊、年會主委林俊杰及社友們歡迎。

盧秀燕表示，她和先生加入扶輪社已超過20年，今天是以參加家庭聚會心情前來，這些年來，在這個大家庭裡彼此互相關心、鼓勵與幫忙，也攜手做公益，大家出錢出力發揚愛心，這也是她參加扶輪社的最初想法。

盧秀燕指出，「永遠勿忘初衷，讓愛在心中飄揚」，這就是扶輪社的精神，市府會持續做大家的後盾，成為扶輪社的好夥伴，讓社會與國家更好。

另外，3462地區社友來自中彰投地區，今天共有超過3000位社友及眷屬參加年會。目前正值台中花博展期，3462地區今年度特別成立花博委員會，在花博場地舉辦多場活動，例如裝置藝術、花博心靈饗宴等。

沈登贊表示，雖然花博已接近尾聲，但希望中部地區民眾能延續GREEN、NATURE、PEOPLE的花博精神，以及扶輪人主動、積極、分享的精神相結合，繼續保有對大自然環境的愛，並呼籲全台社友及民眾把握最後機會到台中賞花博。

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