7片吐司100元！夫被騙她氣炸卻意外拯救了便秘

2019-03-16 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕7片吐司竟要價100元！一名女網友的丈夫買下推銷員推銷的麵包，事後才發現竟然全部都是吐司，且7片中有3片還是吐司邊。

「不要每次別人推銷什麼，都沒看到東西就說好，就付錢好嗎？」女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，丈夫每次到朋友家做客常常都會遇到推銷員，推銷時「說的多可憐或是多麼好用」，丈夫總會心軟買下，結果帶回一堆爛東西，近日丈夫又從朋友家帶回一袋吐司，當下推銷員問他，要不要買「麵包」？丈夫買了一袋並付了100元，推銷員拿了一袋「麵包」，原PO接過後，看也沒看就繼續和朋友聊天，要回家前才發現，裡面竟然「全部都是吐司」。

丈夫回到家後，將吐司交給原PO，並心虛地說，「感覺被騙了」，原PO打開這袋吐司，7片吐司中竟然有3片全是吐司邊，裝吐司的袋子還隨便用一個紅白相間的塑膠袋裝，這樣竟然要100元，原PO怒吼，「你馬的勒！不是感覺被騙，是確確實實被騙好嗎？」

「我整個很想敲開我老公的頭看是裝腦還是豆腐」，原PO吃了一片吐司，口感也不及格，咬起來很硬，但這土司意外拯救了便秘已久的原PO，原PO無奈地說，「由於我便秘非常嚴重，但吃了一塊吐司後就跑廁所了，這算好還是不好？」

網友看完紛紛留言，「這像早餐店不要的邊抱怨老公是對的...太沒原則了」、「那些還是麵包店送人的邊邊，無本生意」、「以後老公出去只給他帶50元，卡片收走，看他還敢不敢亂買」；網友也質疑起吐司的品質，「這樣100還用這種塑膠袋，你確定這土司吃下肚沒問題嗎？」「這種袋子裝我絕對不會吃！我有潔癖」。

網友就笑稱原PO丈夫已被推銷員鎖定，「你老公肯定被推銷員列入Vip名單」、「文章一出，全台推銷員狂打聽你老公在那（哪）」。

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