5分鐘狂嗑11盤被譏「豬哦」 她一句話讓對方秒閉嘴

2019-03-13 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕說壞話前先注意音量！一名女網友到壽司店裡吃東西，短短5分鐘就狂掃11盤，一旁坐著一對情侶，其中的女子不斷說著，「豬哦！」「餓多久？」女網友氣到立刻反擊，讓女子瞬間安靜。

「進到店裡5分鐘只吃了這些」，這名女網友到臉書社團「爆怨公社」貼出一疊盤子照，原PO一進到店裡只用了5分鐘就狂掃11盤，隔壁坐著一對情侶，其中的女子看見不斷竊竊私語，「有夠會吃...豬附身嗎？」「天啊...豬哦！」「餓多久啊？」由於音量過大，原PO全聽得一清二楚，立刻反擊，原PO看著女子並笑著說，「食量像豬總比體型像豬好吧？嘴秋膩」，男子聽見連忙「示意叫女友閉嘴」，女子漲紅臉不敢再說一句話，讓原PO內心感到一股勝利的喜悅。

原PO解釋，她很少會對人說出人身攻擊的話，「但要是先找我麻煩我也不會客氣的」，氣得直呼，「我他X愛吃多少愛怎麼吃礙到妳膩？」「要靠北靠母前請先確認音量大小」，最後原PO也因此食慾頓失，跑去買了滷肉飯就回家了。

網友看見紛紛留言，「能吃就是福」、「這嗆回去剛好而已」、「最討厭別人543管太多」、「吃快吃慢，吃多吃少干她屁事」、「比一些假掰在嘴上的真誠多了，吃一片海苔就說，我好飽喔～肚子快爆炸了，槓！飽幾摳芋頭番薯啦！」

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