越吃越心酸！零食內部構造讓他好傻眼：這麼有型幹嘛

2019-03-15 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕零食包裝的障眼法！

「盒子就盒子，造的這麼有型幹嘛？」有網友到臉書社團「爆怨公社」貼出零食照片，他買了一盒脆笛酥並開心地享用著，但吃完第1層的五根後，赫然發現第2層竟然只有3根，最後一層更只剩2根，因為塑膠盒子的特殊設計，讓人從盒子外觀上無法看出，隨著數量的減少，零食也越吃越心酸。

網友看見紛紛留言，「這樣我就不會買了，零食就是要開心吃，但這會吃到不開心」、「變相省成本，以前可能是滿滿都是，不漲價只能減少商品數量省成本」、「我覺得台灣的糖果餅乾盒為了省真的是最有創意的」、「 原本能裝15隻，盒子造型化後只要裝十隻就滿了」、「這樣算算，第一層5根，第二層3根，第3層2根，總共少了5根！」

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