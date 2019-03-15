花露水停產阿嬤氣PUPU 他崩潰：以為我騙她

2019-03-15 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕有網友奉阿嬤之命幫忙買明星花露水，跑了好幾家店發現竟然停產了，阿嬤得知好生氣，以為孫子因為不想幫忙買而騙她，讓這名網友好冤枉。

「這花露水到底是在夯什麼？」這名網友對此相當困惑，到臉書社團「爆怨公社」詢問，他為了幫阿嬤買花露水，跑了好幾間附近的店家，卻不是賣完，就是缺貨中，店員的回覆理由百百種，「瓶子做不出來的、原料不夠的、賣太好長期缺貨的、廠房疑似火災了」，總之就是買不到，原PO束手無策，告訴阿嬤這項壞消息後，阿嬤好生氣，「覺得我騙她，不幫她買」，讓原PO好無奈。

PO文一出，網友紛紛留言，「這老上海產品在台灣飄香50幾年，有阿嬤的味道」、「這是以前LV的香水阿！功用很多啊！10元專賣店一堆阿」、「還有會回春～（誤」。

不少花露水的忠實顧客也分享各種用法，「拿來洗澡（身體會乾癢的，滴幾滴泡澡會有所改善）另外還可防蚊跟噴廁所，用處多多」、「這個個稀釋過後噴貓沙盆除臭效果我覺得不錯，便宜又好用只是味道見仁見智」、「雖然我不喜歡這味道，但防蟲真的有效，滴幾滴在洗衣機裡，荔枝椿象就不來衣服產卵了」、「滴幾滴在鞋子裡可防腳臭，廁所有異味也可以滴幾滴，蚊子叮抹幾滴可以不那麼癢，加幾滴在水裡用來拖地或擦拭家具除了有香味還可以消毒，因為它內含酒精成分」、「小到拖地洗抹布，香香的蟑螂比較不會出現，大到孩子尿布疹，洗個兩三次就會好，這罐超好用」。

至於停產原因撲朔迷離，「原因沒人知道，有廠商說機器壞掉，有些又說員工都資遣了，我是店家都叫不到了」、「老闆年紀大，後繼無人因此收掉公司，很多鄰居阿姨是資深員工，消息應該不會錯」。

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