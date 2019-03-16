騎士常犁田！烏日高鐵特區道路植草磚 住户要求改善

2019-03-16 09:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日高鐵特區附近道路將植草磚設在道路中央，遭住戶抨擊影響行車安全，建設局近日先在榮和路先鋪上透水瀝青的鋪面，住戶雖表示高興，但質疑只修改一個路段，且所劃設的禁止標線跟植草磚一樣寬，道路沒有變寬，要求市府要全面改善，且縮小禁止標線。

建設局表示，因為都市變更計劃最近才在大會通過，4月進行公展，整個程序約在6、7月才完成，但基於民眾的行車安全，因此先以特區內車流量最多的榮和路先試鋪上透水瀝青的鋪面，以保障民眾行的安全，但因為還在都計變更的過程中，原植草磚的範圍仍歸屬綠地，才會劃設同樣範圍的禁止標線，一旦變更程序完成，就可展開變更的規劃。

烏日高鐵特區的植草磚因設在道路中間，讓很多機車族因為避大車騎到植草磚而犁田，有些車輛還因植草磚破損而被刺破輪胎，因此住戶要求擋在路中央的植草磚全面拆除，改為正常的路面。

建設局面對民怨，近日先在榮和路先鋪上透水瀝青的鋪面，並畫上禁止標線，希望保障民眾行車的安全。

不過，住戶看到植草磚已重新鋪面，雖然覺得很高興，但對未全面重新鋪設及禁止標線過寬還是不滿。

林姓市民表示，不明白市府為何只鋪一條路，且畫上禁止標線範圍跟植草磚一樣寬，道路還是未增寬，認為應該可以劃小一點，使道路變寬，方便民眾行車。

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