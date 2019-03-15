台鐵公布普悠瑪列車222個錄音檔 未聽見司機通報關ATP

2019-03-15 17:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今日下午4點公布去年10月21日普悠瑪事故列車完整錄音檔

，從下午2點08分列車出庫測試，到下午4點49分列車翻覆為止。針對司機員尤振仲曾委託律師反映，他在大溪站隔離列車ATP時（調查報告中顯示下午4點17分55秒隔離），有與調查員通報，不過根據今日公布錄音檔中，該時段司機員正在與機務段檢查員通話（下午4點16分19秒至4點20分25秒），但都只談司機員處理情況、停留韌機問題、動力時有時無的狀況等，並未提到ATP隔離。

尤振仲日前委託律師召開記者會，指行政院調查小組調查報告寫的通聯紀錄，有許多重要關鍵與他記憶中的通聯過程有所出入，希望公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

今日公布的錄音檔中，幾乎與行政院調查小組公布通聯紀錄文字檔一模一樣，司機員只有在羅東站開車後，持續與調度員討論主風泵復位時，司機員在下午4點47分時有講：「現在變成把ATP把它關閉」，調度員回ATP關起來它會好嗎？司機員再講ATP關起來，它現在速度是有的。

4點48分普悠瑪翻車前最後一段通話，調度員先詢問列車長有BOUN（主風泵電源控制開關）復位嗎，司機員回答1車沒復位、8車復位後還是跳開，最後司機員說完：「那個，就是那個空壓機強制停止」後，過了4秒至5秒後，傳來疑似撞擊摩擦聲後，通訊就結束。

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