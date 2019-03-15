太神啦！流浪小貓受困6樓外牆 他快狠準神救援

2019-03-15 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，嘉義市1隻7個月大的流浪貓現身大樓外牆，受困於6樓處，動保團體獲報後趕緊出動救援，以快狠準之姿使用撈網成功救援喵星人，影片曝光令網友直呼「太神了」。

嘉義市動物守護協會本月5日在臉書上貼出影片，從中能見協會理事長吳育才看見小貓咪受困在高樓外牆上，因此他上半身伸出窗外，手持撈網在喵星人視線可及之處晃動，讓牠先適應網子的存在，隨後緩慢地貼著外牆靠近貓咪，接著以迅雷不及掩耳的速度，將撈網深入貓咪坐臥的區域，成功讓牠入網。

經檢查，該隻7個月大的小流浪貓因受困高樓，身體出現脫水情況以及多處擦傷，在動物守護協會的細心照料之下已恢復元氣，健康狀況也有所改善，理事長吳育才對此指出，每隻貓咪的個性不同，因此呼籲一般民眾發現受困貓咪，建議以誘捕籠救援為主。

網友們看完影片後，均感謝動保團體的善心，讓無助的流浪喵星人能平安無事，更有網友提到「請有養貓的飼主，做好窗戶的防護吧」、「真的要給畫面上救援的人特別掌聲鼓勵鼓勵」、「了不起！！實在太棒了！」、「 用命豁出去救了」、「感謝大家為貓咪這麼的付出」。

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